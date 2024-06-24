"Музыка нас связала": Юлия Пересильд создала собственную музыкальную группу

Юлия Пересильд решила начать музыкальную карьеру

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Юлия Пересильд известна в первую очередь по фильму "Вызов". Эта драма стала сенсацией, ведь впервые за всю историю мирового кино актёры вместе с режиссёром отправились в космос. Теперь Пересильд решила показать себя с новой стороны и стать певицей.

Фото: unsplash.com by Puk Khantho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Актриса основала собственную музыкальную группу, которая называется "Мандрагора". У неё уже есть свой небольшой коллектив из пяти музыкантов. Репертуар будет в основном состоять из песен в жанре поп-рок.

В скором времени Юлия начнёт давать концерты. У поклонников будет возможность послушать её голос вживую. Сама Пересильд тоже с энтузиазмом и радостью ждёт этого момента. Она выразила благодарность музыкантам, дав понять, что ей с ними невероятно повезло.