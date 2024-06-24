"Музыка нас связала": Юлия Пересильд создала собственную музыкальную группу

Юлия Пересильд известна в первую очередь по фильму "Вызов". Эта драма стала сенсацией, ведь впервые за всю историю мирового кино актёры вместе с режиссёром отправились в космос. Теперь Пересильд решила показать себя с новой стороны и стать певицей.
Актриса основала собственную музыкальную группу, которая называется "Мандрагора". У неё уже есть свой небольшой коллектив из пяти музыкантов. Репертуар будет в основном состоять из песен в жанре поп-рок.
В скором времени Юлия начнёт давать концерты. У поклонников будет возможность послушать её голос вживую. Сама Пересильд тоже с энтузиазмом и радостью ждёт этого момента. Она выразила благодарность музыкантам, дав понять, что ей с ними невероятно повезло.
"Мои. Прямо мои. Парни, вы огонь. И с вами нигде не страшно. Музыка нас связала. И тайн больше нет — начинаем потихоньку выходить из сумрака. 5 июля — концерт в Новой Голландии в Санкт-Петербурге!" — написала Пересильд в своём личном блоге.
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