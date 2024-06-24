Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от своего мужа Петра Чернышёва.

Фото: pixnio.com by Public Domain Images is licensed under Creative Commons CC0 License

Чернышёв всегда вёл здоровый образ жизни. Он полностью отказался от алкоголя пять лет назад и перестал пить спиртные напитки даже по праздникам. Фигурист был против того, чтобы Заворотнюк даже изредка пила вино, а она любила веселье и посиделки с друзьями.

Чернышёв проводил много времени с женой в палате, но когда он отлучался, она просила подруг принести ей бокал красного вина. По мнению Чернышёва, это было вредно для Анастасии во время её болезни, но она так уставала постоянно бороться за свою жизнь, что периодически нуждалась в некотором расслаблении. Кроме вина, актрисе приносили её любимую рыбу.

Даже после смерти Заворотнюк Чернышёв был против алкоголя на её поминках, однако Навка и остальные гости сумели уговорить его изменить это решение.