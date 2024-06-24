Звезда сериала "Пацаны" Энтони Старр рассказал о реакции поклонников на него

Зрители супергеройского сериала "Пацаны" удивляются, что Энтони Старр в реальной жизни не похож на своего персонажа в ленте. Об этом актёр рассказал изданию "Rolling Stone".
В "Пацанах" Энтони Старр исполнил роль Хоумлендера. По словам актёра, поклонники иногда говорят ему: "О боже мой, ты на самом деле не такой, как он". В ответ Энтони Старр заявляет, что его герой является "психопатическим нарциссом" в отличие от него самого.
"Люди удивляются и говорят: "О боже мой, ты на самом деле не такой, как он". И я такой: "Да, он психопатический нарцисс". Так что да, спасибо", — рассказал Энтони Старр.
Напомним, что четвёртый сезон "Пацанов" стартовал 13 июня. Тогда вышли первые 3 эпизода. При этом продолжение ленты показало самый лучший старт в истории сериала.
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