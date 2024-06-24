В фильме "Чародеи" обнаружен киноляп, связанный с причёской главной героини в исполнении Александры Яковлевой

Волосы Алёны из "Чародеев" на протяжении фильма становились то короче, то длиннее

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм "Чародеи" — классика советского кино. Он полон приключений, на экране царит зимняя предновогодняя атмосфера, а герой Александра Абдулова Иван делает всё, чтобы спасти свою возлюбленную Алёну, которую сыграла Александра Яковлева.

Фото: commons.wikimedia.org by Murray Foubister is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Алёна оказывается заколдованной, и после этого у неё меняется характер. Если прежде она была милой, доброй и отзывчивой девушкой, то после колдовства, совершённого над ней, она становится холодной и жёсткой и забывает о своей любви.

Пока Алёна была сама собой, она носила длинную косу, а после неприятной метаморфозы её причёска стала другой. Конечно, в изменении причёски нет ничего особенного, но дело в том, что волосы Алёны стали гораздо короче. Позже у героини снова появляется коса.

Действие фильма происходит в течение нескольких дней. Ясное дело, что волосы не могут расти так быстро, как это произошло в фильме, если только это не объясняется волшебством, которым наполнен фильм.