В фильме "Чародеи" обнаружен киноляп, связанный с причёской главной героини в исполнении Александры Яковлевой

Фильм "Чародеи" — классика советского кино. Он полон приключений, на экране царит зимняя предновогодняя атмосфера, а герой Александра Абдулова Иван делает всё, чтобы спасти свою возлюбленную Алёну, которую сыграла Александра Яковлева.
Алёна оказывается заколдованной, и после этого у неё меняется характер. Если прежде она была милой, доброй и отзывчивой девушкой, то после колдовства, совершённого над ней, она становится холодной и жёсткой и забывает о своей любви.
Пока Алёна была сама собой, она носила длинную косу, а после неприятной метаморфозы её причёска стала другой. Конечно, в изменении причёски нет ничего особенного, но дело в том, что волосы Алёны стали гораздо короче. Позже у героини снова появляется коса.
Действие фильма происходит в течение нескольких дней. Ясное дело, что волосы не могут расти так быстро, как это произошло в фильме, если только это не объясняется волшебством, которым наполнен фильм.
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