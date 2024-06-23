Актёр Эбон Мосс-Бакрак рассказал, как готовится к роли Существа

Эбон Мосс-Бакрак смотрит на камни для подготовки к роли Существа

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Медведь" Эбон Мосс-Бакрак рассказал, как готовится к участию в фильме "Фантастическая четвёрка". Об этом он сообщил во время программы "The Daily Show".

Фото: flickr.com by Nicolas Raymond is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В "Фантастической четвёрке" Эбон Мосс-Бакрак сыграет Существо. Актёр пошутил, что для подготовки к роли смотрит на камни.

"Я играю Бена Гримма, который превращается в Существо — мужчину, состоящего из камней. Так что я просто смотрю на камни", — пошутил он.

Напомним, что премьера картины "Фантастическая четвёрка" запланирована на 25 июля 2025 года. В фильме покажут приключения команды супергероев, в которой состоят Мистер Фантастик, Существо, Человек-факел и Женщина-невидимка.