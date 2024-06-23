Актёр Эбон Мосс-Бакрак рассказал, как готовится к роли Существа

Звезда сериала "Медведь" Эбон Мосс-Бакрак рассказал, как готовится к участию в фильме "Фантастическая четвёрка". Об этом он сообщил во время программы "The Daily Show".
В "Фантастической четвёрке" Эбон Мосс-Бакрак сыграет Существо. Актёр пошутил, что для подготовки к роли смотрит на камни.
"Я играю Бена Гримма, который превращается в Существо — мужчину, состоящего из камней. Так что я просто смотрю на камни", — пошутил он.
Напомним, что премьера картины "Фантастическая четвёрка" запланирована на 25 июля 2025 года. В фильме покажут приключения команды супергероев, в которой состоят Мистер Фантастик, Существо, Человек-факел и Женщина-невидимка.
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