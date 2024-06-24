Дарья Мельникова рассказала, почему она считает удачным свой брак с Романом Набатовым

Недавно Дарья Мельникова удивила поклонников сразу двумя новостями: она вышла замуж за своего коллегу Романа Набатова и родила третьего ребёнка. Вторая новость оказалась ещё более удивительной, чем первая, потому что Мельникова сумела скрыть свою беременность от общественности и не дала ни малейшего повода догадаться о том, что она ждёт малыша.
Эти выходные Мельникова провела на даче и опубликовала в личном блоге видео. Актриса ела клубнику и наслаждалась природой и солнцем. В ролике Дарья задалась вопросом, почему она может это всё себе позволить, и сама же дала ответ.
"Удачно вышла замуж за москвича с дачей", — в шутку написала звезда "Папиных дочек".
Ранее Мельникова выкладывала видео со дня рождения мужа. В последних кадрах она появилась с младенцем на руках.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.