Дарья Мельникова рассказала, почему она считает удачным свой брак с Романом Набатовым

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Дарья Мельникова, ставшая женой Романа Набатова, заявила, что удачно вышла замуж

0:54
Кино

Недавно Дарья Мельникова удивила поклонников сразу двумя новостями: она вышла замуж за своего коллегу Романа Набатова и родила третьего ребёнка. Вторая новость оказалась ещё более удивительной, чем первая, потому что Мельникова сумела скрыть свою беременность от общественности и не дала ни малейшего повода догадаться о том, что она ждёт малыша.

Дарья Мельникова, ставшая женой Романа Набатова, заявила, что удачно вышла замуж
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Эти выходные Мельникова провела на даче и опубликовала в личном блоге видео. Актриса ела клубнику и наслаждалась природой и солнцем. В ролике Дарья задалась вопросом, почему она может это всё себе позволить, и сама же дала ответ.

"Удачно вышла замуж за москвича с дачей", — в шутку написала звезда "Папиных дочек".

Ранее Мельникова выкладывала видео со дня рождения мужа. В последних кадрах она появилась с младенцем на руках.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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