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Эрик Крипке признался, что является поклонником "Звёздных войн"

Эрик Крипке хочет создать проект по "Звёздным войнам"

0:38
Кино

Автор супергеройского сериала "Пацаны" Эрик Крипке планирует создать проект по франшизе "Звёздные войны". Об этом пишет издание "Rolling Stone".

Эрик Крипке хочет создать проект по "Звёздным войнам"
Фото: commons.wikimedia.org by DancingPhilosopher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эрик Крипке признался, что уже давно является поклонником "Звёздных войн". Именно поэтому он намерен однажды создать картину по мотивам вселенной. Тем не менее, подробности задумки Эрик Крипке не стал раскрывать.

Напомним, что четвёртый сезон "Пацанов" стартовал 13 июня. В тот день вышли первые 3 эпизода. При этом продолжение ленты показало самый лучший старт в истории сериала. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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