Данила Козловский объяснил, почему он считает США ведущей кинодержавой, а Россию — отстающей

Данила Козловский считает, что российское кино во многом уступает американскому

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Данила Козловский положительно относится к российскому кино, однако он считает, что американская киноиндустрия гораздо сильнее.

Фото: flickr.com by Bert Kaufmann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам Козловского, пройдёт ещё много времени, прежде чем отечественные фильмы смогут сравниться с американскими. Между тем он уверен, что и в США не все фильмы можно назвать шедеврами.

"Я патриот своей индустрии и с большой нежностью и уважением отношусь к огромному числу людей, которые стараются создавать, несмотря на непростые условия и всё то, что происходит, но всё равно мы в роли догоняющих — всегда были и ещё долгое время будем", — сказал Козловский в шоу GlumOFF.

Актёр объяснил, почему он признаёт американское кино более качественным. Причина этому простая: в США нет такой жёсткой цензуры, какая существует в России, поэтому американские режиссёры могут поднимать в своих фильмах любые самые острые темы.