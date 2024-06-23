Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бари Алибасов отказался от части лекарств после инсульта из-за побочных эффектов
В странах Центральной Азии начали запрещать определённую одежду для женщин
Топ-5 гидроэлектростанций в России, которые стоит посетить
Автоэксперт рассказал о роли нейтральной передачи в автоматических коробках передач
Эксперты ВСС рассказали, какие страховые выплаты положены пострадавшим от урагана
Москвичку приговорили к 4 годам тюрьмы за мошенничество с элитной недвижимостью
Это единственный правильный способ хранения луковичных цветов
Как правильно использовать капсулы витамина Е для ухода за кожей?
Мёд обладает антибактериальными свойствами и лечит кашель
Анастасия Заворотнюк узнала о своём диагнозе на следующий день после дня рождения

Татьяна Навка: у Анастасии Заворотнюк перекосило лицо за день до постановки диагноза

1:08
Кино

Фигуристка Татьяна Навка рассказала, что за день до постановки диагноза у актрисы Анастасии Заворотнюк немного перекосило лицо. Об этом она сообщила в ходе программы "Сегодня вечером" на Первом канале.

Татьяна Навка: у Анастасии Заворотнюк перекосило лицо за день до постановки диагноза
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Татьяна Навка заявила, что узнала об онкологическом заболевании звезды сериала "Моя прекрасная няня" одной из первых. За день до визита актрисы к врачу она побывала у неё в гостях. Тогда Татьяна Навка заметила странность в лице Анастасии Заворотнюк. 

"Помню этот день, когда они меня пригласили, — рассказали, советовались. У Насти был день рождения 3 апреля, и она себя не очень чувствовала хорошо — лицо немного перекосило. Все думали, что это нерв воспалился, — и буквально на следующий день они пошли проверяться, и там обнаружили всё это", — рассказала она.

При этом фигуристка добавила, что, несмотря на диагноз, Анастасии Заворотнюк удавалось оставаться в хорошем расположении духа.

Ранее Pravda.Ru писала, что звезду "Моей прекрасной няни" похоронили без грима на лице.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.

Татьяна Навка заявила, что Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени
Виноград это просто обожает: полейте раствором кусты — всего 3 ложки для богатого урожая
Мощные ФАБ-3000 проходят "обкатку" на Харьковском направлении Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Ани Лорак показала фото на коленях у жениха, победителя конкурса красоты "Мистер Испания"
Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня- начале июля: плоды будут наливаться крупными и сладкими
В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти
В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти
Последние материалы
Татьяна Навка: у Анастасии Заворотнюк перекосило лицо за день до постановки диагноза
Это единственный правильный способ хранения луковичных цветов
Как правильно использовать капсулы витамина Е для ухода за кожей?
Мёд обладает антибактериальными свойствами и лечит кашель
Фитнес-тренер рассказала, в какое время дня эффективнее всего заниматься спортом
Пять предметов, при помощи которых можно быстро удалить из вишни и черешни косточку
Режиссёр Бортко отучил Евстигнеева являться на съёмки пьяным
Патриарх Кирилл призвал не допустить межрелигиозной вражды
Приготовьте шампунь с пищевой содой для глубокой очистки кожи головы своими руками
Названы три надёжных японских кроссовера по цене LADA Niva
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников