Анастасия Заворотнюк узнала о своём диагнозе на следующий день после дня рождения

Фигуристка Татьяна Навка рассказала, что за день до постановки диагноза у актрисы Анастасии Заворотнюк немного перекосило лицо. Об этом она сообщила в ходе программы "Сегодня вечером" на Первом канале.
Татьяна Навка заявила, что узнала об онкологическом заболевании звезды сериала "Моя прекрасная няня" одной из первых. За день до визита актрисы к врачу она побывала у неё в гостях. Тогда Татьяна Навка заметила странность в лице Анастасии Заворотнюк.
"Помню этот день, когда они меня пригласили, — рассказали, советовались. У Насти был день рождения 3 апреля, и она себя не очень чувствовала хорошо — лицо немного перекосило. Все думали, что это нерв воспалился, — и буквально на следующий день они пошли проверяться, и там обнаружили всё это", — рассказала она.
При этом фигуристка добавила, что, несмотря на диагноз, Анастасии Заворотнюк удавалось оставаться в хорошем расположении духа.
Ранее Pravda.Ru писала, что звезду "Моей прекрасной няни" похоронили без грима на лице.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.