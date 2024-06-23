Анастасия Заворотнюк узнала о своём диагнозе на следующий день после дня рождения

Татьяна Навка: у Анастасии Заворотнюк перекосило лицо за день до постановки диагноза

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Фигуристка Татьяна Навка рассказала, что за день до постановки диагноза у актрисы Анастасии Заворотнюк немного перекосило лицо. Об этом она сообщила в ходе программы "Сегодня вечером" на Первом канале.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Татьяна Навка заявила, что узнала об онкологическом заболевании звезды сериала "Моя прекрасная няня" одной из первых. За день до визита актрисы к врачу она побывала у неё в гостях. Тогда Татьяна Навка заметила странность в лице Анастасии Заворотнюк.

"Помню этот день, когда они меня пригласили, — рассказали, советовались. У Насти был день рождения 3 апреля, и она себя не очень чувствовала хорошо — лицо немного перекосило. Все думали, что это нерв воспалился, — и буквально на следующий день они пошли проверяться, и там обнаружили всё это", — рассказала она.

При этом фигуристка добавила, что, несмотря на диагноз, Анастасии Заворотнюк удавалось оставаться в хорошем расположении духа.

Ранее Pravda.Ru писала, что звезду "Моей прекрасной няни" похоронили без грима на лице.