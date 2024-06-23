Стало известно, сколько заработал фильм "Майор Гром: Игра" за месяц проката

Сборы фильма "Майор Гром: Игра" превысили 500 миллионов рублей

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Кассовые сборы фильма Олега Трофима "Майор Гром: Игра" превысили отметку в 500 миллионов рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЕАИС.

Фото: Личный архив by Афонина Анастасия is licensed under public domain

В общей сумме по состоянию на 23 июня картина заработала 501 миллион 919 тысяч рублей. Такого результата она смогла достичь за месяц — фильм вышел на экраны 23 мая. При этом в день премьеры "Майор Гром: Игра" заработал 38 миллионов рублей.

По сюжету майор Игорь Гром становится популярным после победы над Чумным Доктором. Неожиданно в Санкт-Петербурге объявляется новый злодей Призрак. Он предлагает герою принять участие в опасной игре, ставка в которой — жизни горожан.