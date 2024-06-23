Звезда "Шерлока" Аманда Аббингтон обратилась в полицию из-за угроз

Актриса Аманда Аббингтон обратилась в полицию из-за угроз в социальных сетях. Об этом пишет издание "Mirror".
Известно, что Аманде Аббингтон стали угрожать, в том числе убийством, после неожиданного ухода с проекта "Танцующие звёзды". При этом источник издания рассказал, что ей было сложно справляться с многочисленными негативными сообщениями.
"В какой-то момент она с трудом справлялась с сотнями сообщений, в которых содержались неприятные вещи и угрозы её безопасности", — сообщил он.
Напомним, что Аманда Аббингтон больше всего известна по роли в сериале "Шерлок". Она сыграла супругу доктора Ватсона. Сейчас её фильмография насчитывает более 60 работ.
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