Звезда "Шерлока" Аманда Аббингтон обратилась в полицию из-за угроз

Аманде Аббингтон пришлось обратиться в полицию из-за угроз

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Аманда Аббингтон обратилась в полицию из-за угроз в социальных сетях. Об этом пишет издание "Mirror".

Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland license

Известно, что Аманде Аббингтон стали угрожать, в том числе убийством, после неожиданного ухода с проекта "Танцующие звёзды". При этом источник издания рассказал, что ей было сложно справляться с многочисленными негативными сообщениями.

"В какой-то момент она с трудом справлялась с сотнями сообщений, в которых содержались неприятные вещи и угрозы её безопасности", — сообщил он.

Напомним, что Аманда Аббингтон больше всего известна по роли в сериале "Шерлок". Она сыграла супругу доктора Ватсона. Сейчас её фильмография насчитывает более 60 работ.