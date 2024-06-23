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Режиссёр "Не дыши" Федерико Альварес раскрыл детали фильма "Чужой: Ромул" о станции "Ромул"

Режиссёр Федерико Альварес раскрыл детали нового фильма "Чужой: Ромул"

1:07
Кино

Режиссёр фильма ужасов "Чужой: Ромул", Федерико Альварес (известный по "Не дыши"), недавно поделился новыми подробностями о проекте. Он отметил, что в его фильме будет минимум спецэффектов, избегая зелёных экранов и ограничиваясь минимальным использованием компьютерной графики.

Режиссёр Федерико Альварес раскрыл детали нового фильма "Чужой: Ромул"
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Если что-то можно сделать на практике, так оно и будет сделано," — сказал Альварес. "Фильмы с большим количеством спецэффектов часто вызывают у зрителей реакцию: "Ух ты, не могу поверить, что вижу это!". И сейчас многие фильмы делают акцент именно на этом".

Фильм расскажет историю исследовательской станции "Ромул" корпорации "Вейланд-Ютани", заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек, во главе с девушкой по имени Рейн и её братом-андроидом Энди, отправится в путешествие, чтобы добыть давно потерянное оборудование и извлечь из этого выгоду. Однако они столкнутся с инопланетными существами — Чужими.

Премьера фильма в кинотеатрах по всему миру запланирована на 16 августа.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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