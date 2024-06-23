Актёр Данила Козловский заявил о значительном отставании российской киноиндустрии от американской

Актёр Данила Козловский в интервью на YouTube-шоу GlumOFF выразил мнение, что российская киноиндустрия пока отстает от американской.
Козловский назвал США лидером в сфере кино, где снимают как успешные, так и провальные проекты. По его словам, американский кинематограф включает в себя фильмы различных уровней: от выдающихся и гениальных до средних и необязательных. Он считает, что российскому кино ещё предстоит долгий путь развития, чтобы обогнать США.
"Я патриот своей индустрии и с большой нежностью и уважением отношусь к огромному числу людей, которые в нашей индустрии стараются создавать, несмотря на непростые условия и все то, что происходит. Но все равно мы в роли догоняющих — всегда были и еще долгое время будем", — заявил актёр.
Козловский отметил, что секрет успеха американского кино заключается в отсутствии строгой цензуры и возможности обсуждать любые темы.
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