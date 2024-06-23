Коньяк работе не товарищ: куда пропал Евгений Евстигнеев во время съёмок "Собачьего сердца"

Режиссёр Бортко отучил Евстигнеева являться на съёмки пьяным

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Во время съёмок фильма "Собачье сердце" Евгений Евстигнеев всегда носил с собой бутылочку коньяка и периодически прикладывался к ней. Об этом знали все, но не придавали значения, потому что работе это не мешало.

Фото: YouTube канал to1man by Скриншот видео YouTube канала to1man is licensed under public domain

Однако через некоторое время стало заметно, что актёр излишне увлёкся алкоголем, даже начал приходить на съёмочную площадку навеселе. А однажды после перерыва и вовсе потерялся. Евстигнеева бросились искать и нашли спящим в одной из комнат. Актёр и лыка не вязал, поэтому пришлось отложить съёмки.

Наутро режиссёр Владимир Бортко вызвал Евстигнеева на ковёр. Детали разговора остались за кадром, но с тех пор актёр ходил на работу трезвый, как стёклышко.