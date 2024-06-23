Коньяк работе не товарищ: куда пропал Евгений Евстигнеев во время съёмок "Собачьего сердца"

Во время съёмок фильма "Собачье сердце" Евгений Евстигнеев всегда носил с собой бутылочку коньяка и периодически прикладывался к ней. Об этом знали все, но не придавали значения, потому что работе это не мешало.
Однако через некоторое время стало заметно, что актёр излишне увлёкся алкоголем, даже начал приходить на съёмочную площадку навеселе. А однажды после перерыва и вовсе потерялся. Евстигнеева бросились искать и нашли спящим в одной из комнат. Актёр и лыка не вязал, поэтому пришлось отложить съёмки.
Наутро режиссёр Владимир Бортко вызвал Евстигнеева на ковёр. Детали разговора остались за кадром, но с тех пор актёр ходил на работу трезвый, как стёклышко.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.