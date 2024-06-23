Голливудский актёр Вуди Харрельсон объяснил, почему отказался от использования мобильных телефонов и гаджетов

Вуди Харрельсон признался, что уже три года не использует гаджеты из-за зависимости

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Известный голливудский актёр Вуди Харрельсон признался, что последние три года старается избегать использования мобильного телефона и других электронных устройств. Он объяснил это тем, что однажды почувствовал явную зависимость от них.

Фото: flickr.com by LBJ Library is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

"Мне не нравится быть доступным для всех в любое время. Но основная причина не в этом. Я люблю общаться с людьми, но не хочу, чтобы у меня был какой-то электронный придаток на голове," — сказал он.

Вуди Харрельсон подчеркнул, что прекратил пользоваться мобильным телефоном, потому что тратил на него слишком много времени.

"Я попробовал установить двухчасовой лимит на использование телефона, но это не помогало. Вы же понимаете, как это бывает," — отметил актер.

Он признался, что даже ловил себя на том, что отвлекается на телефон во время ужина с кем-то, когда в разговоре наступает пауза. Сейчас, по его словам, он в основном не пользуется приложениями и не принимает звонки, а больше отвечает на текстовые сообщения.