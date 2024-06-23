Режиссёр Даг Лайман рассказал о планах на сиквел "Грань будущего" и работе над сценарием

Даг Лайман, режиссёр оригинального фильма "Грань будущего", в интервью журналу Total Film обсудил перспективы создания продолжения картины.
По словам Лаймана, студия Warner Bros. проявляет значительный интерес к созданию сиквела и регулярно интересуется, как идут дела с проектом.
"Мне кажется, что нет лучшего комплимента для фильма, чем желание зрителей увидеть продолжение. Warner Bros. постоянно спрашивает меня, занимаюсь ли я этим проектом," — рассказал режиссёр.
Лайман также намекнул, что продолжение не будет простым повторением оригинала — стилистика фильма изменится. Известно, что фильм получит название "Live Die Repeat and Repeat", а сценарий напишет Кристофер Маккуорри.
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