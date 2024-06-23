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Режиссёр Даг Лайман рассказал о планах на сиквел "Грань будущего" и работе над сценарием

Режиссёр фильма "Грань будущего" рассказал о работе над сиквелом

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Кино

Даг Лайман, режиссёр оригинального фильма "Грань будущего", в интервью журналу Total Film обсудил перспективы создания продолжения картины.

Режиссёр фильма "Грань будущего" рассказал о работе над сиквелом
Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard is licensed under CC BY-SA 3.0

По словам Лаймана, студия Warner Bros. проявляет значительный интерес к созданию сиквела и регулярно интересуется, как идут дела с проектом.

"Мне кажется, что нет лучшего комплимента для фильма, чем желание зрителей увидеть продолжение. Warner Bros. постоянно спрашивает меня, занимаюсь ли я этим проектом," — рассказал режиссёр.

Лайман также намекнул, что продолжение не будет простым повторением оригинала — стилистика фильма изменится. Известно, что фильм получит название "Live Die Repeat and Repeat", а сценарий напишет Кристофер Маккуорри.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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