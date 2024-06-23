Дмитрий Певцов возвращается в кино с главной ролью в медицинской драме "Фулл Хаус" после долгого перерыва

Актёр и народный артист РФ Дмитрий Певцов возвращается в кино после продолжительного перерыва, сыграв главную роль в медицинской драме "Фулл Хаус", сообщает Кино Mail. ru.
В возрасте 60 лет Певцов исполнит роль хирурга-трансплантолога, работающего в сложных условиях северного провинциального города.
Кроме Дмитрия Певцова, в сериале участвуют Пётр Фёдоров, Светлана Иванова, Мария Лисовая (известная по фильму "Один шанс на троих"), Анна Котова, Валентина Мазунина и Семён Молоканов.
Режиссёром и оператором проекта является Сергей Трофимов, ранее работавший над драмой "Нулевой пациент".
На данный момент, проект "Фулл Хаус" находится в процессе съёмок. Премьера запланирована на начало 2025 года и состоится в онлайн-кинотеатре Premier.
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