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Дмитрий Певцов возвращается в кино с главной ролью в медицинской драме "Фулл Хаус" после долгого перерыва

Дмитрий Певцов возвращается в кино с главной ролью в сериале "Фулл Хаус"

0:57
Кино

Актёр и народный артист РФ Дмитрий Певцов возвращается в кино после продолжительного перерыва, сыграв главную роль в медицинской драме "Фулл Хаус", сообщает Кино Mail. ru.

Дмитрий Певцов возвращается в кино с главной ролью в сериале "Фулл Хаус"
Фото: kino.mail is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

В возрасте 60 лет Певцов исполнит роль хирурга-трансплантолога, работающего в сложных условиях северного провинциального города.

Кроме Дмитрия Певцова, в сериале участвуют Пётр Фёдоров, Светлана Иванова, Мария Лисовая (известная по фильму "Один шанс на троих"), Анна Котова, Валентина Мазунина и Семён Молоканов.

Режиссёром и оператором проекта является Сергей Трофимов, ранее работавший над драмой "Нулевой пациент".

На данный момент, проект "Фулл Хаус" находится в процессе съёмок. Премьера запланирована на начало 2025 года и состоится в онлайн-кинотеатре Premier.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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