Звезда шансона Михаил Шуфутинский примет участие в комедийном сериале по мотивам его песни "Третье сентября"

Российский певец Михаил Шуфутинский примет участие в музыкальной комедии "Третье сентября". Об этом сообщает Пятый канал.
Сценаристы сериала вдохновились известным одноимённым хитом шансонье. В центре сюжета — главный герой, который готовится к свадьбе и организует мальчишник. Однако утром 3 сентября он обнаруживает, что невеста его покинула. Съёмки уже стартовали.
В главных ролях также задействованы Максим Белбородов, Марина Доможирова, Павел Рассомахин, Максим Лагашкин, Ольга Дибцева, Арина Постникова и Павел Деревянко.
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