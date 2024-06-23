Звезда шансона Михаил Шуфутинский примет участие в комедийном сериале по мотивам его песни "Третье сентября"

Певец Михаил Шуфутинский сыграет в музыкальной комедии "Третье сентября"

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Российский певец Михаил Шуфутинский примет участие в музыкальной комедии "Третье сентября". Об этом сообщает Пятый канал.

Фото: commons.wikimedia.org by Денис Клявер is licensed under CC BY 3.0

Сценаристы сериала вдохновились известным одноимённым хитом шансонье. В центре сюжета — главный герой, который готовится к свадьбе и организует мальчишник. Однако утром 3 сентября он обнаруживает, что невеста его покинула. Съёмки уже стартовали.

В главных ролях также задействованы Максим Белбородов, Марина Доможирова, Павел Рассомахин, Максим Лагашкин, Ольга Дибцева, Арина Постникова и Павел Деревянко.