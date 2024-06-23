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Киноляпы, которые сложно заметить с первого раза: ошибки в культовых фильмах

Ошибки в кино: топ фильмов с самыми заметными киноляпами

2:32
Кино

Ошибки встречаются почти в каждом фильме. В исторических картинах можно увидеть современные предметы, а в фильмах о космосе — земные технологии, которые по сюжету давно утеряны.

Ошибки в кино: топ фильмов с самыми заметными киноляпами
Фото: pixabay.com by [1] is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Такие несоответствия обычно портят впечатление. Но есть фильмы, где даже сотни ошибок не мешают наслаждаться просмотром.

"Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"

Фильм содержит 64 заметных ошибки. Американский флаг с неправильным числом звёзд и мотоцикл Harley, который появился после 2000 года, хотя действие происходит в 1957 году. Даже обаяние Харрисона Форда не спасло фильм от критики.

"Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов"

183 ошибки, в основном связанные с физикой. Вода не подчиняется силе притяжения, глаза не слезятся при полётах на высокой скорости. Поклонники объясняют это силой джедаев.

"Матрица"

История Нео смотрится отлично, несмотря на 168 мелких ошибок. Например, кровь на лице главного героя то появляется, то исчезает, а в зеркалах видны члены съёмочной группы.

"Гладиатор"

184 ошибки, особенно заметные в боевых сценах. Оружие проходит мимо тел, видны фальшивые конечности, современный баллон на колеснице и гнущиеся мечи, что противоречит поведению каленой стали.

"Перл-Харбор"

Фильм снят с размахом, но с низкой достоверностью. На базу нападают в 7:55 утра, и все спят, что маловероятно для армии. В 1941 году не было купальников, в которых красовались медсёстры, а по дисковому телефону невозможно было говорить без подключения.

"Троя"

Более двухсот ошибок. Фильм с Брэдом Питтом эффектен, но историки ужасаются. Самолёт, пролетающий над Ахиллесом, стальное оружие и зонтики — всего этого не существовало во времена осады Трои.

"Титаник"

Более 280 ошибок и неточностей. Отражение оператора в стекле, исчезающие переборки, меняющие форму и цвет серьги Розы, изменяющийся нос и палуба корабля. В сцене "полёта" видно, что перила заканчиваются близко к героям, но на общем плане они есть — декорация не была масштабной.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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