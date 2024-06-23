"Акулы в Париже": сатирический триллер, ставший неожиданным хитом Netflix и покоривший зрителей

Некоторые новинки кино проходят мимо нас из-за ухода стриминговых сервисов и отсутствия рекламы на телевидении. Это произошло и с фильмом "Акулы в Париже", который сразу после выхода стал настоящим хитом на Netflix и занял 5-е место среди самых просматриваемых неанглоязычных фильмов. Однако, учитывая растущий интерес к картине, вскоре она может войти и в другие топы платформы.
О чём фильм?
Это классический хоррор-триллер с участием гигантской акулы, но с одним важным нюансом — мегалодон, который вырос из-за выброса мусора в Тихий океан, приплывает в Париж. Фильм насыщен разнообразной сатирой: полицейские пытаются уничтожить акулу и выловить её из Сены, но им мешают экоактивисты, стремящиеся спасти чудовище. Что случится с активистами, можно догадаться. Фильм высмеивает многие актуальные темы и повестки.
Судя по отзывам зрителей, эта картина значительно превосходит классические "Челюсти" и "Мэг" с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Юмор и ирония придают фильму лёгкости, дополняя его кровавыми сценами категории "18+", сообщает портал "Киноафиша".
Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.