"Акулы в Париже": сатирический триллер, ставший неожиданным хитом Netflix и покоривший зрителей

"Акулы в Париже" — новый хит Netflix, который многие пропустили

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Некоторые новинки кино проходят мимо нас из-за ухода стриминговых сервисов и отсутствия рекламы на телевидении. Это произошло и с фильмом "Акулы в Париже", который сразу после выхода стал настоящим хитом на Netflix и занял 5-е место среди самых просматриваемых неанглоязычных фильмов. Однако, учитывая растущий интерес к картине, вскоре она может войти и в другие топы платформы.

Фото: Библиотека фотографий NOAA by Доктор Дуэйн Медоуз is licensed under Public domain

О чём фильм?

Это классический хоррор-триллер с участием гигантской акулы, но с одним важным нюансом — мегалодон, который вырос из-за выброса мусора в Тихий океан, приплывает в Париж. Фильм насыщен разнообразной сатирой: полицейские пытаются уничтожить акулу и выловить её из Сены, но им мешают экоактивисты, стремящиеся спасти чудовище. Что случится с активистами, можно догадаться. Фильм высмеивает многие актуальные темы и повестки.

Судя по отзывам зрителей, эта картина значительно превосходит классические "Челюсти" и "Мэг" с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Юмор и ирония придают фильму лёгкости, дополняя его кровавыми сценами категории "18+", сообщает портал "Киноафиша".