Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице. Об этом она рассказала в ходе передачи "Сегодня вечером" на Первом канале.
Татьяна Навка отметила, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" была и осталась красавицей.
"Последний год Настя лежала уже. За 5 лет не было ни одной фотографии: я придумала, что надо купить паранджу, и если Настю куда-то перевозили или возили — то она была в парандже. Но в храме [на прощании — ред.] она лежала красавица — и грима не было вообще", — сообщила фигуристка.
Ранее Pravda.Ru писала, что сериал "Приставы" выйдет 24 июня. В нём Анастасия Заворотнюк исполнила свою последнюю роль.
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