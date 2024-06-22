Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Татьяна Навка заявила, что Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице. Об этом она рассказала в ходе передачи "Сегодня вечером" на Первом канале.

Фото: snappygoat.com by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Татьяна Навка отметила, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" была и осталась красавицей.

"Последний год Настя лежала уже. За 5 лет не было ни одной фотографии: я придумала, что надо купить паранджу, и если Настю куда-то перевозили или возили — то она была в парандже. Но в храме [на прощании — ред.] она лежала красавица — и грима не было вообще", — сообщила фигуристка.

Ранее Pravda.Ru писала, что сериал "Приставы" выйдет 24 июня. В нём Анастасия Заворотнюк исполнила свою последнюю роль.