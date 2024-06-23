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Актёр Бенедикт Камбербэтч намекнул, что производство новых "Мстителей" стартует в 2025 году

Бенедикт Камбербэтч намекнул на возвращение Доктора Стрэнджа в "Мстителях 5"

1:18
Кино

Актёр Бенедикт Камбербэтч, известный по роли Доктора Стрэнджа, раскрыл детали участия своего персонажа Marvel в грядущем фильме "Мстители".

Бенедикт Камбербэтч намекнул на возвращение Доктора Стрэнджа в "Мстителях 5"
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

В интервью для Netflix Камбербэтч поделился своим творческим подходом к некоторым из самых известных своих ролей. Среди его культовых персонажей — Шерлок Холмс из сериала BBC "Шерлок", дракон Смауг из "Хоббита" и Доктор Стрэндж из киновселенной Marvel. В ходе разговора о "Докторе Стрэндже" Камбербэтч намекнул, что его герой может появиться в "Мстителях 5".

"С тех пор как мы стали актерами, у нас с ними сложились прекрасные отношения. Я с нетерпением жду съёмок "Мстителей", которые начнутся в следующем году", — отметил Камбербэтч.

Из этих слов можно сделать несколько выводов. Во-первых, возможно возвращение Доктора Стрэнджа, что соответствует предыдущими сообщениями Deadline о том, что в "Мстителях 5" могут появиться более 60 персонажей из MCU. Во-вторых, если Камбербэтч прав, это указывает на то, что "Мстители 5" начнут производство в следующем году, несмотря на некоторые внутренние творческие разногласия, сообщает "playground.ru".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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