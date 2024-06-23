Три лучшие спортивные драмы, от которых невозможно оторваться: "Ford против Ferrari", "Бешеный бык" и "Я, Тоня"

Лучшие спортивные драмы, которые нельзя пропустить

1:27 Your browser does not support the audio element. Кино

Спорт всегда привлекает внимание, но фильмы о соревнованиях не всегда становятся удачными. Однако, фильмы о соревнованиях далеко не всегда удаются. Часто они кажутся неестественными, и переживать за героев становится сложно. Но бывают исключения, три спортивные драмы, от которых невозможно оторваться, сообщает "Киноафиша".

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"Ford против Ferrari"

В начале 60-х "Форд" доминировал в производстве обычных автомобилей, тогда как в автоспорте царствовала "Феррари". После неудачной попытки купить итальянскую компанию, "Форд" решает бросить вызов и выиграть "24 часа Ле-Мана". Им предстоит создать свой спорткар с нуля. Фильм впечатляет динамикой, соперничеством и самими гонками.

"Бешеный бык"

Фильм 1980 года — художественная биография боксёра Джейка ЛаМотта, прозванного "Быком из Бронкса". Он талантливый спортсмен, но сложный человек, что привело к множеству эффектных боев и сомнительных жизненных решений. Это одна из лучших работ Роберта Де Ниро и высоко оцененная самим боксером и его семьей.

"Я, Тоня"

Один из самых противоречивых фильмов о спорте. Смешивая комедию и драму, он рассказывает о бурной молодости, неудачном браке и тяжёлой карьере фигуристки Тони Хардинг.