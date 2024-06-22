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Жена Рузиля Минекаева стала чаще получать комплименты от мужа после хейта в сети

Жена Рузиля Минекаева уже больше полугода сталкивается с хейтом

1:18
Кино

Азиза Бекманова, жена звезды сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Рузиля Минекаева, рассказала, что уже больше полугода сталкивается с неодобрением пользователей сети. Об этом пишет портал "Prozvezd".

Жена Рузиля Минекаева уже больше полугода сталкивается с хейтом
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Супруга актёра заявила, что ей поступают негативные сообщения о её внешности и характере.

"Уже больше полугода, с тех пор, как вышел сериал ["Слово пацана" — ред.], я читаю в комментариях во всех моих социальных аккаунтах, что я не пара моему мужу и отцу нашего первенца. Что я якобы старая, страшная, неинтересная, никакущая", — призналась Азиза Бекманова.

Актриса добавила, что её муж прочитал комментарии пользователей сети. После этого он начал делать комплименты чаще.

"Рузиль после того, как однажды прочёл, что обо мне пишут на моих же страницах, стал ещё больше и чаще засыпать меня всяческими комплиментами. Не то, чтобы я сомневалась в себе, своей внешности, своих данных, но я его не останавливаю, мне очень приятно", — рассказала жена актёра.

Ранее Pravda.Ru писала, что Азиза Бекманова исполнила мечту Рузиля Минекаева — подарила ему игровую приставку.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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