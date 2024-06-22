Звезда фильмов о Гарри Поттере Мэттью Льюис рассказал, почему начал сниматься в кино

Звезда "Гарри Поттера" Мэттью Льюис стал сниматься в кино из-за нехватки концентрации

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Мэттью Льюис, исполнитель роли Невилла Долгопупса в серии фильмов "Гарри Поттер", рассказал, почему решил сниматься в кино. Об этом пишет издание "People".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Актёр заявил, что у него есть проблемы с концентрацией внимания. При этом Мэттью Льюис добавил, что у него было множество хобби. Однако ни одним из них он больше не увлекается.

"Причина, по которой я вообще начал сниматься в кино, заключалась в том, что я не могу долго на чём-то концентрироваться. Я очень, очень плохо умею концентрироваться на чём-то в течение длительного времени. За эти годы у меня было очень много хобби и увлечений. Ни одним из них я больше не занимаюсь", — признался актёр.

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