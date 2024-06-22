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Джаред Падалеки заявил, что согласен сыграть в сериале Эрика Крипке "Пацаны"

Джаред Падалеки готов принять участие в финальном сезоне "Пацанов"

0:49
Кино

Звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки готов сыграть в финальном сезоне ленты "Пацаны". Об этом он рассказал порталу "Deadline".

Джаред Падалеки готов принять участие в финальном сезоне "Пацанов"
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Джаред Падалеки заявил, что ему будет достаточно всего одного звонка от создателя шоу Эрика Крипке

"На данный момент я хочу работать только над теми проектами, которые мне искренне интересны, или с людьми, которые мне действительно небезразличны. Я неразрывно связан с Эриком Крипке. Достаточно всего одного звонка от него, чтобы я спросил: "Хорошо, когда мне вылетать?", — сообщил актёр.

Ранее Эрик Крипке заявил, что хочет видеть в новом сезоне "Пацанов" Джареда Падалеки. При этом создатель сериала назвал актёра "очень большим покемоном".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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