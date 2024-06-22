Джаред Падалеки заявил, что согласен сыграть в сериале Эрика Крипке "Пацаны"

Звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки готов сыграть в финальном сезоне ленты "Пацаны". Об этом он рассказал порталу "Deadline".
Джаред Падалеки заявил, что ему будет достаточно всего одного звонка от создателя шоу Эрика Крипке.
"На данный момент я хочу работать только над теми проектами, которые мне искренне интересны, или с людьми, которые мне действительно небезразличны. Я неразрывно связан с Эриком Крипке. Достаточно всего одного звонка от него, чтобы я спросил: "Хорошо, когда мне вылетать?", — сообщил актёр.
Ранее Эрик Крипке заявил, что хочет видеть в новом сезоне "Пацанов" Джареда Падалеки. При этом создатель сериала назвал актёра "очень большим покемоном".
С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.