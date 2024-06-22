Анна Пересильд рассказала, что подверглась хейту после выхода сериала "Нежность"

Анна Пересильд, исполнительница роли Айгуль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", призналась, что столкнулась с неодобрением своей актёрской игры после выхода ленты "Нежность". Об этом она сообщила порталу "Prozvezd".
Актриса рассказала, что в социальных сетях прочитала о своей игре множество неприятных вещей. Например, некоторые пользователи писали, что у Анны Пересильд всегда одинаковое выражение лица.
"В январе вышел второй сезон сериала "Нежность", где я играла роль бунтующего подростка Агаты. Так вот, я прочла о себе много чего нелестного в соцсетях, мол, у меня везде выражение лица одно и то же, будто я его и не стараюсь менять — не умею или, напротив, эксплуатирую так зашедший зрителю образ Айгуль. Это, конечно, неприятно читать", — рассказала актриса.
Анна Пересильд добавила, что обращает внимание только на объективную критику.
"Если критика объективна, я стараюсь только улучшать свою актёрскую игру, а если это очевидный хейт — не обращаю никакого внимания. Стараюсь учиться отличать одно от другого. Будем верить, с этой задачей я пока что справляюсь", — призналась она.
Ранее Pravda.Ru писала, что Анна Пересильд опасалась звёздной болезни после выхода сериала "Слово пацана".
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