Анна Пересильд рассказала, что подверглась хейту после выхода сериала "Нежность"

Анна Пересильд столкнулась с неодобрением зрителей после выхода ленты "Нежность"

1:27 Your browser does not support the audio element. Кино

Анна Пересильд, исполнительница роли Айгуль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", призналась, что столкнулась с неодобрением своей актёрской игры после выхода ленты "Нежность". Об этом она сообщила порталу "Prozvezd".

Фото: unsplash.com by Luke Chesser is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Актриса рассказала, что в социальных сетях прочитала о своей игре множество неприятных вещей. Например, некоторые пользователи писали, что у Анны Пересильд всегда одинаковое выражение лица.

"В январе вышел второй сезон сериала "Нежность", где я играла роль бунтующего подростка Агаты. Так вот, я прочла о себе много чего нелестного в соцсетях, мол, у меня везде выражение лица одно и то же, будто я его и не стараюсь менять — не умею или, напротив, эксплуатирую так зашедший зрителю образ Айгуль. Это, конечно, неприятно читать", — рассказала актриса.

Анна Пересильд добавила, что обращает внимание только на объективную критику.

"Если критика объективна, я стараюсь только улучшать свою актёрскую игру, а если это очевидный хейт — не обращаю никакого внимания. Стараюсь учиться отличать одно от другого. Будем верить, с этой задачей я пока что справляюсь", — призналась она.

Ранее Pravda.Ru писала, что Анна Пересильд опасалась звёздной болезни после выхода сериала "Слово пацана".