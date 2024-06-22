Анна Пересильд рассказала о своём страхе после выхода сериала "Слово пацана"

Анна Пересильд опасалась звёздной болезни после выхода "Слова пацана"

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Анна Пересильд призналась, что боялась звёздной болезни после выхода ленты. Об этом она рассказала порталу "Prozvezd".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Анна Пересильд сообщила, что сейчас ей поступает множество предложений о съёмках. Однако она очень избирательно относится к ним. Более того, прежде, чем дать согласие на участие в проекте, с предложением ознакамливаются её родители и агент.

"Но в конечном итоге решают всё равно трое: папа, мама, я. В таком порядке. Я вообще во всём слушаюсь папу. И маму тоже! Это помогает мне избежать многих неприятностей, например, звёздной болезни, подхватить которую я очень боялась после грандиозного успеха нашего сериала", — призналась Анна Пересильд.

Она добавила, что никто из команды не мог предположить, что "Слово пацана" станет настолько популярным сериалом.

"Это здорово, чего скрывать, но зазнаваться не надо. Нужно, как ни банально прозвучит, работать дальше с утроенной силой", — заключила актриса.

Ранее Pravda.Ru писала, что Анна Пересильд по-философски относится к своему первому поцелую, который произошёл на съёмочной площадке "Слова пацана".