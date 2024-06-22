Стас Барецкий получил ожоги на съёмках боевика "Барецкий. Последняя кровь"

Актёр и певец Стас Барецкий сообщил, что чуть не погиб на съёмках боевика "Барецкий. Последняя кровь". Об этом пишет портал "Страсти".
Актёр должен был исполнить опасный трюк с огнём. Однако его выполнение прошло не так, как планировалось изначально. В результате Стасу Барецкому пришлось вызвать скорую помощь.
"Сегодня на съёмках боевика "Барецкий. Последняя кровь" чуть не погиб! Хотел показать фаер-шоу и загорелся, пришлось даже вызывать скорую", — рассказал он.
Уточняется, что огонь обжог актёру лицо. Сейчас жизни Стаса Барецкого ничего не угрожает. Однако, по словам артиста, у него остались глубокие ожоги. Если ему станет плохо, то он поедет в больницу.
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