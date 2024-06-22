Стас Барецкий получил ожоги на съёмках боевика "Барецкий. Последняя кровь"

Стас Барецкий чуть не погиб на съёмках боевика "Барецкий. Последняя кровь"

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр и певец Стас Барецкий сообщил, что чуть не погиб на съёмках боевика "Барецкий. Последняя кровь". Об этом пишет портал "Страсти".

Фото: commons.wikimedia.org by sushan116 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актёр должен был исполнить опасный трюк с огнём. Однако его выполнение прошло не так, как планировалось изначально. В результате Стасу Барецкому пришлось вызвать скорую помощь.

"Сегодня на съёмках боевика "Барецкий. Последняя кровь" чуть не погиб! Хотел показать фаер-шоу и загорелся, пришлось даже вызывать скорую", — рассказал он.

Уточняется, что огонь обжог актёру лицо. Сейчас жизни Стаса Барецкого ничего не угрожает. Однако, по словам артиста, у него остались глубокие ожоги. Если ему станет плохо, то он поедет в больницу.