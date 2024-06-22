Стас Барецкий получил ожоги на съёмках боевика "Барецкий. Последняя кровь"

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Стас Барецкий чуть не погиб на съёмках боевика "Барецкий. Последняя кровь"

0:53
Кино

Актёр и певец Стас Барецкий сообщил, что чуть не погиб на съёмках боевика "Барецкий. Последняя кровь". Об этом пишет портал "Страсти".

Стас Барецкий чуть не погиб на съёмках боевика "Барецкий. Последняя кровь"
Фото: commons.wikimedia.org by sushan116 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актёр должен был исполнить опасный трюк с огнём. Однако его выполнение прошло не так, как планировалось изначально. В результате Стасу Барецкому пришлось вызвать скорую помощь.

"Сегодня на съёмках боевика "Барецкий. Последняя кровь" чуть не погиб! Хотел показать фаер-шоу и загорелся, пришлось даже вызывать скорую", — рассказал он.

Уточняется, что огонь обжог актёру лицо. Сейчас жизни Стаса Барецкого ничего не угрожает. Однако, по словам артиста, у него остались глубокие ожоги. Если ему станет плохо, то он поедет в больницу.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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