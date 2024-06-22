Онлайн-кинотеатр "Kion" представит документальные фильмы об известных музыкантах

В России выйдут документальные фильмы про Диану Арбенину, Басту и Децла

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Онлайн-кинотеатр "Kion" выпустит несколько документальных фильмов. Их героями станут музыканты Диана Арбенина, Баста и Децл. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на ведущего креативного продюсера неигрового контента площадки Ангелину Голикову.

Фото: unsplash.com by Kane Reinholdtsen is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Арбенина". В картине покажут историю лидера рок-группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной. Премьера состоится 5 июля. В качестве режиссёра выступила Ангелина Голикова.

"Баста. С самых низов". По сюжету рэпер Василий Вакуленко (Баста) придёт к юным музыкантам домой. Он будет помогать написать им популярную песню.

"Кто ты, Децл?". Согласно сюжету, сын одного из самых влиятельных в 90-х годах отечественных хип-хоп исполнителей Антоний Толмацкий будет пытаться понять, кем являлся его отец.

Ранее Pravda.Ru писала, что Николай Дроздов и Константин Хабенский озвучили документальный фильм о снежных барсах.