Александр Добровинский предположил, что Михаил Ефремов не справится со службой на СВО

Адвокат Добровинский считает, что Михаил Ефремов не будет участвовать в СВО

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Александр Добровинский, адвокат потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова, заявил, что актёр не справится со службой на специальной военной операции. Такое мнение он выразил изданию "Подъём".

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кроме того, адвокат считает, что Михаил Ефремов не отправится на СВО.

"Мне абсолютно всё равно, но я не думаю, что Ефремов уйдёт на СВО. Он немножко выпил в своей жизни, поэтому я не думаю, что это потянет", — сообщил Адександр Добровинский.

Ранее Pravda.Ru писала, что участники общественного движения "Ветераны России" готовят письмо в СИЗО Белгорода. В нём они предложат актёру поехать на СВО, чтобы реабилитироваться.