Александр Добровинский предположил, что Михаил Ефремов не справится со службой на СВО

Александр Добровинский, адвокат потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова, заявил, что актёр не справится со службой на специальной военной операции. Такое мнение он выразил изданию "Подъём".
Кроме того, адвокат считает, что Михаил Ефремов не отправится на СВО.
"Мне абсолютно всё равно, но я не думаю, что Ефремов уйдёт на СВО. Он немножко выпил в своей жизни, поэтому я не думаю, что это потянет", — сообщил Адександр Добровинский.
Ранее Pravda.Ru писала, что участники общественного движения "Ветераны России" готовят письмо в СИЗО Белгорода. В нём они предложат актёру поехать на СВО, чтобы реабилитироваться.
С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.