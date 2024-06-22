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Том Круз уже 11 лет не общается с собственной дочерью из-за религиозного течения

Том Круз не видится с дочерью Сури из-за приверженности саентологии

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Кино

Голливудский актёр Том Круз уже 11 лет не видел дочь Сури из-за приверженности саентологии. Об этом пишет издание "The Sun".

Том Круз не видится с дочерью Сури из-за приверженности саентологии
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что актёр пропустил многие важные события в жизни дочери, в том числе выпускной. При этом, по информации издания, религиозное течение стало причиной развода Тома Круза и его бывшей супруги Кэти Холмс. Она хотела уберечь девочку от влияния организации. Сейчас актрису считают "врагом церкви". По этой причине бывший муж Кэти Холмс не видится с собственным ребёнком.

Ранее Pravda.Ru писала, что саентология для Тома Круза давно вышла за рамки "просто религии".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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