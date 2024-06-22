Михаил Ефремов может стать участником специальной военной операции

Михаилу Ефремову предложат освобождение взамен на участие в СВО

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Михаилу Ефремову предложат условно-досрочное освобождение взамен на участие в специальной военной операции. Об этом пишет Telegram-канал "SHOT".

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Сообщается, что участники общественного движения "Ветераны России" сейчас готовят письмо в СИЗО Белгорода.

"Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, но Михаил Ефремов должен знать, что может вполне рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем. Он отбыл, с учётом времени в СИЗО, уже более половины срока. Неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь", — сообщил представитель движения Ильдар Резяпов.

В июне 2020 года автомобиль Михаила Ефремова столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. При этом экспертиза установила, что актёр во время ДТП находился в нетрезвом состоянии. Его приговорили к 8 годам колонии.