"Кинопоиск" впервые представил наиболее популярные ТВ-сериалы платформы

"Триггер" стал самым популярным ТВ-сериалом "Кинопоиска"

1:38 Your browser does not support the audio element. Кино

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" впервые представил топ-20 самых популярных ТВ-сериалов платформы в ходе кинофестиваля "Пилот". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Триггер"

Первое место заняла лента "Триггер". Её зрителями стали 5 миллионов человек. По сюжету психолог Артём Стрелецкий надеется помочь клиентам за счёт шоковой терапии. Герой всячески оскорбляет их. Практика психолога процветает, но до одного случая.

"Мажор"

Вторую сточку списка заняла картина "Мажор". Согласно сюжету, Игорь Соколовский является сыном богатого человека. Однако однажды отец главного героя лишает собственного сына всех средств. Жизнь Игоря кардинально меняется.

"Папины дочки. Новые"

Третье почётное место заняло продолжение сериала "Папины дочки". В новой ленте показали жизнь семьи Даши и Веника. Жена ушла от мужа. Теперь Венику предстоит воспитывать детей в одиночку.

При этом в список вошли и другие сериалы: "Метод", "Библиотекарь", "Мама будет против", "Сваты", "Великая", "Телохранители", "Бизон: дело манекенщицы", "За час до рассвета", "Надвое", "Мастер и Маргарита", "Кухня", "Ивановы-Ивановы", "Шифр", "Букины", "Папик", "Шпион" и "Киллер".

Напомним, что фестиваль российских сериалов "Пилот" проходит в Иваново. Мероприятие стартовало 20 июня. Оно продлится до 23 числа.