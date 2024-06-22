"Кинопоиск" впервые представил наиболее популярные ТВ-сериалы платформы

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" впервые представил топ-20 самых популярных ТВ-сериалов платформы в ходе кинофестиваля "Пилот". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Первое место заняла лента "Триггер". Её зрителями стали 5 миллионов человек. По сюжету психолог Артём Стрелецкий надеется помочь клиентам за счёт шоковой терапии. Герой всячески оскорбляет их. Практика психолога процветает, но до одного случая.
Вторую сточку списка заняла картина "Мажор". Согласно сюжету, Игорь Соколовский является сыном богатого человека. Однако однажды отец главного героя лишает собственного сына всех средств. Жизнь Игоря кардинально меняется.
Третье почётное место заняло продолжение сериала "Папины дочки". В новой ленте показали жизнь семьи Даши и Веника. Жена ушла от мужа. Теперь Венику предстоит воспитывать детей в одиночку.
При этом в список вошли и другие сериалы: "Метод", "Библиотекарь", "Мама будет против", "Сваты", "Великая", "Телохранители", "Бизон: дело манекенщицы", "За час до рассвета", "Надвое", "Мастер и Маргарита", "Кухня", "Ивановы-Ивановы", "Шифр", "Букины", "Папик", "Шпион" и "Киллер".
Напомним, что фестиваль российских сериалов "Пилот" проходит в Иваново. Мероприятие стартовало 20 июня. Оно продлится до 23 числа.
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