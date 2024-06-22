Актёр Вуди Харрельсон рассказал, почему никто не может с ним связаться

Актёр Вуди Харрельсон признался, что давно отказался от мобильного телефона

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Вуди Харрельсон признался, что не использует мобильный телефон. Именно поэтому с ним никто не может связаться. Об этом он заявил в новом выпуске подкаста на канале "Team Coco".

Фото: commons.wikimedia.org by Martin Seyer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вуди Харрельсон рассказал, что отказался от смартфона 3 с половиной года назад. При этом актёр отметил, что устройство было ему нужно для отправки текстовых сообщений, а не для звонков. В качестве причины отказа от смартфона звезда фильма "Добро пожаловать в Зомбиленд" назвал нелюбовь к легкодоступности.

"Понимаете, мне просто не нравится быть легкодоступным для любого человека в любое время", — признался он.

Ранее Pravda.Ru писала, что Том Круз подарил Дакоте Фаннинг её первый мобильный телефон.