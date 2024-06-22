Звезда "Слова пацана" Иван Янковский удостоился награды кинофестиваля "Пилот"

Ивана Янковского назвали "главным героем года" на кинофестивале "Пилот"

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Иван Янковский получил награду с формулировкой "Актёр. Главный герой года" в рамках кинофестиваля "Пилот". Об этом пишет Telegram-канал "Фестиваль "ПИЛОТ".

Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

По сообщению издания "РБК", актёр лично не присутствовал на награждении. Тем не менее, на экране показали его видеообращение.

"Я очень сожалею, что меня нет с вами рядом. Но я хотел бы поблагодарить всех за этот замечательный приз. Это большая честь для меня, я очень рад. Спасибо всем, кто принимал это решение", — заявил Иван Янковский.

Напомним, что фестиваль российских сериалов "Пилот" проходит в Иваново. Он стартовал 20 июня. Мероприятие завершится 23 числа.