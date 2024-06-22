Звезда "Слова пацана" Иван Янковский удостоился награды кинофестиваля "Пилот"

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Иван Янковский получил награду с формулировкой "Актёр. Главный герой года" в рамках кинофестиваля "Пилот". Об этом пишет Telegram-канал "Фестиваль "ПИЛОТ".
По сообщению издания "РБК", актёр лично не присутствовал на награждении. Тем не менее, на экране показали его видеообращение.
"Я очень сожалею, что меня нет с вами рядом. Но я хотел бы поблагодарить всех за этот замечательный приз. Это большая честь для меня, я очень рад. Спасибо всем, кто принимал это решение", — заявил Иван Янковский.
Напомним, что фестиваль российских сериалов "Пилот" проходит в Иваново. Он стартовал 20 июня. Мероприятие завершится 23 числа.
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