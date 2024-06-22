Шоумен Иван Ургант перечислил фильмы, которые его очень напугали

Иван Ургант заявил, что боялся Онегина после просмотра одноимённого фильма

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр и шоумен Иван Ургант назвал 3 фильма, которые его сильно напугали. Об этом он рассказал на YouTube-канале "Солодников".

Фото: commons.wikimedia.org by ForestWander is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 United States

Иван Ургант заявил, что его испугали картины "Пёстрая лента" про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, а также "Заклятие долины змей". Он признался, что из-за просмотра в детстве боялся змеи, которая могла вылезти из-под кровати и наброситься на него. Такой же страх присутствовал и после ознакомления с фильмом "Онегин". По словам знаменитости, он боялся, что главный герой картины вылезет из-под кровати и накинется на него.

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