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Фильм Каннского кинофестиваля "Всё, что нам кажется светом" покажут в России

Хит Каннского кинофестиваля "Всё, что нам кажется светом" выйдет в России

0:41
Кино

Индийскую картину "Всё, что нам кажется светом" покажут в России. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на Telegram-канал "Экспонента фильм". 

Хит Каннского кинофестиваля "Всё, что нам кажется светом" выйдет в России
Фото: unsplash.com by Anders Wideskott is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Премьера проекта Паяла Кападии состоялась в рамках Каннского кинофестиваля. "Всё, что нам кажется светом" стал первым фильмом Индии, который продемонстрировали на мероприятии за последние 30 лет. При этом картину номинировали на главную награду фестиваля — "Золотую пальмовую ветвь". 

По сюжету фильма "Всё, что нам кажется светом" две медсестры уезжают на сутки из Мумбая в село, которое находится на берегу моря. Они мечтают найти любовь.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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