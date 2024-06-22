Фильм Каннского кинофестиваля "Всё, что нам кажется светом" покажут в России

Индийскую картину "Всё, что нам кажется светом" покажут в России. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на Telegram-канал "Экспонента фильм".
Премьера проекта Паяла Кападии состоялась в рамках Каннского кинофестиваля. "Всё, что нам кажется светом" стал первым фильмом Индии, который продемонстрировали на мероприятии за последние 30 лет. При этом картину номинировали на главную награду фестиваля — "Золотую пальмовую ветвь".
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