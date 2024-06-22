Следующий сезон приквела сериала "Игра престолов" официально выйдет в России

Второй сезон сериала "Дом дракона" официально выйдет в России. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Журналисты обнаружили, что в онлайн-кинотеатре "Okko" появилась карточка для продолжения приквела "Игры престолов". Тем не менее, дата премьеры пока не сообщается. В других странах серии вышли 16 июня. Для просмотра сейчас доступен только 1 эпизод — следующий выйдет 24 числа.
Действие "Дома дракона" разворачивается за 200 лет до событий "Игры престолов". В ленте показали борьбу за власть между 2-мя ветвями дома Таргариенов.
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