Следующий сезон приквела сериала "Игра престолов" официально выйдет в России

Второй сезон "Дома дракона" официально покажут в России

0:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Второй сезон сериала "Дом дракона" официально выйдет в России. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: moonxels.deviantart.com by David Demaret is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Журналисты обнаружили, что в онлайн-кинотеатре "Okko" появилась карточка для продолжения приквела "Игры престолов". Тем не менее, дата премьеры пока не сообщается. В других странах серии вышли 16 июня. Для просмотра сейчас доступен только 1 эпизод — следующий выйдет 24 числа.

Действие "Дома дракона" разворачивается за 200 лет до событий "Игры престолов". В ленте показали борьбу за власть между 2-мя ветвями дома Таргариенов.