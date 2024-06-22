Фильм "Обезьяна" по рассказу Стивена Кинга выйдет в прокат 21 февраля 2025 года

Рассказ Стивена Кинга "Обезьяна" экранизируют

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм ужасов "Обезьяна", в основе которого будет лежать произведение Стивена Кинга, выйдет в мировой прокат 21 февраля 2025 года. Об этом пишет портал "DiscussingFilm".

Фото: flickr.com by Frank Hebbert is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В качестве режиссёра картины выступит Осгуд Перкинс. В актёрском составе можно будет видеть Тео Джеймса, Татьяну Маслани, Сару Леви и других. Дата выхода фильма в российский прокат пока не сообщается.

По сюжету рассказа "Обезьяна" братья Питер и Деннис Шелберны обнаруживают на чердаке дома двоюродного дедушки игрушку обезьяны. Впоследствии оказывается, что в неё вселился злой дух.