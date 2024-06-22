Фильм "Обезьяна" по рассказу Стивена Кинга выйдет в прокат 21 февраля 2025 года

Фильм ужасов "Обезьяна", в основе которого будет лежать произведение Стивена Кинга, выйдет в мировой прокат 21 февраля 2025 года. Об этом пишет портал "DiscussingFilm".
В качестве режиссёра картины выступит Осгуд Перкинс. В актёрском составе можно будет видеть Тео Джеймса, Татьяну Маслани, Сару Леви и других. Дата выхода фильма в российский прокат пока не сообщается.
По сюжету рассказа "Обезьяна" братья Питер и Деннис Шелберны обнаруживают на чердаке дома двоюродного дедушки игрушку обезьяны. Впоследствии оказывается, что в неё вселился злой дух.
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