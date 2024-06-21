Новый новогодний фильм от "ТНТ" будет длиннее, чем 2 предыдущих

В комедии "Агент "Бриллиантовая рука" сыграют более 80 звёзд

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В комедийном фильме "Агент "Бриллиантовая рука" примут участие более 80 знаменитостей. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на генпродюсера телеканала "ТНТ" Аркадия Водахова.

Фото: flickr.com by Susanne Nilsson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Съёмки картины пройдут в нескольких странах. В качестве режиссёров выступят Миша Семичев и Роман Ким. Фильм выйдет на телеканале "ТНТ" 31 декабря. При этом Аркадий Водахов рассказал, что "Агент "Бриллиантовая рука" будет длиннее, чем 2 предыдущих новогодних проекта — "СамоИрония Судьбы" и "Иван Васильевич меняет всё!".

Ранее Pravda.Ru писала, что в фильме "Отдохнуть по-людски" от "ТНТ" сыграют Настасья Самбурская и Вадим Дубровин.