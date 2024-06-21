СБУ обвинила звезду "Универа" Виталия Гогунского в нарушении нескольких статей УК Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) завела дело на звезду сериала "Универ" Виталия Гогунского. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на управление СБУ по Волынской области.
Актёра обвиняют в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса страны — "оправдание действий России", "коллаборационизм" и "пропаганда войны". В совокупности ему может грозить до 12 лет лишения свободы.
В сериале "Универ" Виталий Гогунский исполнил роль Кузи. Он также принял участие в новой ленте "Универ. 13 лет спустя", которая вышла в мае.
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