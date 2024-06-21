СБУ обвинила звезду "Универа" Виталия Гогунского в нарушении нескольких статей УК Украины

На актёра Виталия Гогунского завели уголовное дело на Украине

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Служба безопасности Украины (СБУ) завела дело на звезду сериала "Универ" Виталия Гогунского. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на управление СБУ по Волынской области.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Актёра обвиняют в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса страны — "оправдание действий России", "коллаборационизм" и "пропаганда войны". В совокупности ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

В сериале "Универ" Виталий Гогунский исполнил роль Кузи. Он также принял участие в новой ленте "Универ. 13 лет спустя", которая вышла в мае.