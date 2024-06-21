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СБУ обвинила звезду "Универа" Виталия Гогунского в нарушении нескольких статей УК Украины

На актёра Виталия Гогунского завели уголовное дело на Украине

0:40
Кино

Служба безопасности Украины (СБУ) завела дело на звезду сериала "Универ" Виталия Гогунского. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на управление СБУ по Волынской области.

На актёра Виталия Гогунского завели уголовное дело на Украине
Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Актёра обвиняют в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса страны — "оправдание действий России", "коллаборационизм" и "пропаганда войны". В совокупности ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

В сериале "Универ" Виталий Гогунский исполнил роль Кузи. Он также принял участие в новой ленте "Универ. 13 лет спустя", которая вышла в мае.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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