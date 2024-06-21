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Антон Филипенко исполнит одну из главных ролей в фильме о Земле, у которой аллергия на людей

Комедия "Говорит Земля!" с Гошей Куценко выйдет в прокат 3 октября

0:52
Кино

Сатирическая комедия "Говорит Земля!" выйдет в российских кинотеатрах 3 октября. Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу проекта.

Комедия "Говорит Земля!" с Гошей Куценко выйдет в прокат 3 октября
Фото: flickr.com by Alexandre Duret-Lutz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В качестве режиссёра фильма выступил Евгений Корчагин. Он известен по картинам "Честный развод. Бенефис", а также "Просто Михалыч". Главные роли исполнили Гоша Куценко, Ирина Горбачёва и Антон Филипенко. При этом в актёрский состав вошли Степан Девонин, Александр Пашутин, Кирилл Каганович и другие.

По сюжету "Говорит Земля!" у нашей планеты появляется аллергия на жизнедеятельность людей. Ещё немного и человечество настигнет участь динозавров. Шахтёр Стас (Антон Филипенко) хочет исправить ситуацию — он слышит голос Земли. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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