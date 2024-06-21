Актёр Евгений Цыганов перевоплотится в деда в фильме "Батя 2. Дед"

Евгений Цыганов, известный по ролям в проектах "Брестская крепость", "Мастер и Маргарита" и других, сыграет деда в фильме "Батя 2. Дед", пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
При этом актёр исполнит и молодую версию своего героя времён Великой Отечественной войны. Съёмки фильма завершатся в конце июля. Выход картины ожидается в следующем году. Известно также, что в ней кроме Евгения Цыганова примут участие Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и другие актёры.
По сюжету фильма "Батя 2. Дед" сын Макса и Ирины сбегает из дома. Оказывается, что он уехал в деревню к Бате, своему дедушке.
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