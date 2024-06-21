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Полицейские подозревают, что смерть Мэттью Перри не была несчастным случаем

В полиции считают, что актёра Мэттью Перри могла убить известная женщина

0:43
Кино

В полиции подозревают, что актёра Мэттью Перри могли убить. Причём к преступлению, вероятно, причастна известная женщина. Об этом пишет "In Touch".

В полиции считают, что актёра Мэттью Перри могла убить известная женщина
Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland license

Знаменитость, чьё имя не раскрывается, уже допрошена полицейскими. Тем не менее, сообщается, что женщина состоит в браке со "звездой первой величины". Известно также, что у неё в доме изъяли ноутбук и телефон. При этом она познакомилась с Мэттью Перри во время лечения в реабилитационной клинике для наркозависимых.

Напомним, что звезда сериала "Друзья" скончался 28 октября 2023 года. Он умер из-за "острого воздействия наркотиков". Сейчас в полиции разбираются, от кого актёр мог получить смертельную дозу препарата.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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