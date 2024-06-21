Стало известно, сколько потратит Фрэнсис Форд Коппола на рекламу фильма "Мегаполис"

Кинокомпания "Lionsgate" не планирует оплачивать маркетинговые расходы на продвижение фильма режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы "Мегаполис", пишет издание "The Hollywood Reporter".
Оплачивать расходы будет режиссёр. Предположительно, он выделит на рекламу проекта от 15 до 20 миллионов долларов. При этом Фрэнсис Форд Коппола уже отдал для картины 120 миллионов долларов.
Первый показ "Мегаполиса" запланирован на 27 сентября. В фильме приняли участие Адам Драйвер, Обри Плаза и другие актёры. Действие картины будет разворачиваться в будущем. Архитектор мечтает превратить Нью-Йорк в мировую столицу. Однако герой сталкивается с сопротивлением мэра.
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