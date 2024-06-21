Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"

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Ожерелье из фильма "Красотка" сопровождал вооружённый охранник

0:46
Кино

Момент из фильма "Красотка", когда Ричард Гир неожиданно захлопывает шкатулку с ожерельем перед Джулией Робертс был чистой импровизацией со стороны актёра.

Ожерелье из фильма "Красотка" сопровождал вооружённый охранник
Фото: YouTube канал Piratdvd by Скриншот видео YouTube канала Piratdvd is licensed under public domain

Реакция Джулии Робертс получилась совершенно естественной, она даже не играет в этой сцене — звучит её настоящий смех. А режиссёру так понравился экспромт, что он решил включить его в фильм.

К слову, это ожерелье — не бижутерия, а по-настоящему дорогое изделие. Ювелирная компания предоставила киношникам своё сокровище, которое действительно стоило четверть миллиона долларов, в качестве рекламы.

Правда, было одно условие: драгоценность должен был постоянно сопровождать вооружённый охранник.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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