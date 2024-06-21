Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"

Момент из фильма "Красотка", когда Ричард Гир неожиданно захлопывает шкатулку с ожерельем перед Джулией Робертс был чистой импровизацией со стороны актёра.
Реакция Джулии Робертс получилась совершенно естественной, она даже не играет в этой сцене — звучит её настоящий смех. А режиссёру так понравился экспромт, что он решил включить его в фильм.
К слову, это ожерелье — не бижутерия, а по-настоящему дорогое изделие. Ювелирная компания предоставила киношникам своё сокровище, которое действительно стоило четверть миллиона долларов, в качестве рекламы.
Правда, было одно условие: драгоценность должен был постоянно сопровождать вооружённый охранник.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.