Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"

Ожерелье из фильма "Красотка" сопровождал вооружённый охранник

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Момент из фильма "Красотка", когда Ричард Гир неожиданно захлопывает шкатулку с ожерельем перед Джулией Робертс был чистой импровизацией со стороны актёра.

Фото: YouTube канал Piratdvd by Скриншот видео YouTube канала Piratdvd is licensed under public domain

Реакция Джулии Робертс получилась совершенно естественной, она даже не играет в этой сцене — звучит её настоящий смех. А режиссёру так понравился экспромт, что он решил включить его в фильм.

К слову, это ожерелье — не бижутерия, а по-настоящему дорогое изделие. Ювелирная компания предоставила киношникам своё сокровище, которое действительно стоило четверть миллиона долларов, в качестве рекламы.

Правда, было одно условие: драгоценность должен был постоянно сопровождать вооружённый охранник.