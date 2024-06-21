Стало известно, почему Вицин называл известный фильм "Женитьбой забальзамированного"

Георгий Вицин был на 21 год старше своего героя из "Женитьбы Бальзаминова"

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм "Женитьба Бальзаминова" был снят в 1964 году. Съёмки проходили в Суздале, и до сих пор там можно увидеть места, где происходили события фильма.

Фото: YouTube канал Viktoria ! by Скриншот видео YouTube канала Viktoria ! is licensed under public domain

Например, на валу, на фоне кремля снимался эпизод, когда Нонна Мордюкова и Лидия Смирнова пьют чай. На Торговой площади можно вспомнить знаменитый танец Георгия Вицина, а во дворе Архиерейских палат (перед Ризоположенской колокольней) — сцены снов Бальзаминова. Дом № 13 на Старой улице был местом жительства Бальзаминова.

Некоторые сцены снимались во Владимире, на Георгиевской улице (тогда она называлась улицей Красного Профинтерна), около Старой аптеки.

Интересно, что Георгию Вицину, который играл 25-летнего героя, на момент съёмок было уже 46 лет. Людмила Шагалова, сыгравшая роль матери главного героя, была на 6 лет младше его. Вицин шутил по этому поводу: "Женитьба забальзамированного", потому что его перед каждой съёмкой долго и тщательно гримировали, чтобы он выглядел моложе.