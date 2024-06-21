200 блюд: чем угощали на царских пирах, показанных в комедии "Иван Васильевич меняет профессию"

Мясо для Ивана Грозного готовили татарские повара из Казани

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

В фильме "Иван Васильевич меняет профессию" можно увидеть, какие блюда подавали на пиру у царя. Это были почки заячьи верчёные, икра чёрная, икра красная, а также головы щучьи с чесноком. Но чем же на самом деле потчевались бояре на царских трапезах?

Фото: YouTube канал Яна Пелевина by Скриншот видео YouTube канала Яна Пелевина is licensed under public domain

Иоанн IV страдал от колита и очень боялся отравления, поэтому чаще просто наблюдал за тем, как едят другие. А ведь знаменитые пиршества могли длиться по 10 часов и включать до 200 разных блюд!

Несмотря на свой недуг, Грозный обожал жареное мясо. Однако в те времена жарить мясо повара ещё не умели, поэтому для приготовления блюд приглашались лучшие татарские кулинары из Казани. Они готовили и заячьи почки.

Рыбные блюда из сома, стерляди и щуки часто подавали на пиру, но сам Иоанн Васильевич больше любил щучью икру. А щучья голова по-царски — один из самых известных рецептов того времени.

Некоторые считают, что на столе не могло быть красной и чёрной икры, так как до Дальнего Востока Русь тогда ещё не добралась. Однако есть свидетельства, что в в Волге и Москве-реке в XVI веке ловили крупных осетров с икрой.