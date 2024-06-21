Родство, о котором мало кто знал: что общего у простушки из "Афони" и ведущего интеллектуальной программы "Умницы и умники"

Евгения Симонова — известная советская и российская актриса является родной сестрой Юрия Вяземского — русского писателя, философа, телеведущего и педагога.
Симонова сыграла во многих знаменитых советских кинофильмах, таких как "Афоня" и "Обыкновенное Чудо". Юрий Павлович Вяземский — заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО, а также ведущий интеллектуальной телеолимпиады для старшеклассников «Умницы и умники».
Они родились в семье академика Павла Симонова и педагога Ольги Вяземской. Хотя внешне брат и сестра немного похожи, их родство оставалось тайной для поклонников. Дело в том, что Юрий Павлович взял девичью фамилию матери в качестве псевдонима.
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